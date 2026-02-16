PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich

Remchingen (ots)

Schwer verletzt wurde am Freitagmorgen eine 59-jährige Radfahrerin auf der B10, nachdem sie mit ihrem Pedelec gestürzt war.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr die 59-Jährige gegen 07:40 Uhr den parallel zur B10 verlaufenden Radweg von Wilferdingen kommend in Fahrtrichtung Pforzheim. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der dadurch rutschigen Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte zu Boden.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

