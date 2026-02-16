PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brennender Pkw: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am späten Samstagabend ist ein geparktes Fahrzeug im Stadtteil Brötzingen in Brand geraten.

Durch einen Anwohner wurde gegen 23:50 Uhr ein brennendes Auto in der Ankerstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd stand der Renault bereits in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein weiterer Pkw der Marke Toyota, welche hinter dem brennenden Fahrzeug geparkt war, sowie ein an den Parkplatz angrenzendes Gebäude wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:38

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall nach mutmaßlichem Sekundenschlaf

    Pforzheim (ots) - Verunfallt sind am Samstagmorgen insgesamt drei Fahrzeug auf der Calwer Straße nach dem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Nach derzeitigem Stand befuhr gegen 08:15 Uhr ein Peugeot-Fahrer die Calwer Straße stadtauswärts. Der 19-Jährige kam mutmaßlich auf Grund eines Sekundenschlaf während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:53

    POL-Pforzheim: (PF/Enzkreis/FDS/CW) Region Nordschwarzwald - Jahresunfallbilanz 2025

    Pforzheim (ots) - Verkehrsunfallstatistik 2025 des Polizeipräsidiums Pforzheim Keine Verkehrstoten auf Autobahnen - Anstiege bei vulnerablen Verkehrsteilnehmern Die Entwicklung der Verkehrsunfallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim zeigt für das Jahr 2025 ein uneinheitliches Bild. Die ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:06

    POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Waldachtal (ots) - Am Sonntag sind zwischen 11:30 Uhr und 21:30 Uhr im Ortsteil Lützenhardt bei einem Einbruch zwei Tresore gestohlen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Kriminalpolizei verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Anwesen in der Straße "Straußenbühl". Im Anschluss wurden sämtliche Räume durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren