POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brennender Pkw: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am späten Samstagabend ist ein geparktes Fahrzeug im Stadtteil Brötzingen in Brand geraten.

Durch einen Anwohner wurde gegen 23:50 Uhr ein brennendes Auto in der Ankerstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd stand der Renault bereits in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein weiterer Pkw der Marke Toyota, welche hinter dem brennenden Fahrzeug geparkt war, sowie ein an den Parkplatz angrenzendes Gebäude wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

