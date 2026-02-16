Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Berauscht und betrunken unterwegs

Waldachtal (ots)

Ein stark alkoholisierter Pkw-Führer ist am Samstag auf der Landesstraße 354 alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 16:00 Uhr einen verunfallten Pkw auf der Landesstraße 354 in Fahrtrichtung Haiterbach. Der Autofahrer kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und steckte dort fest. Der Versuch sein Fahrzeug selbst zu befreien, scheiterte. Polizeibeamte des Polizeireviers Horb stellten bei der Unfallaufnahme Anhaltspunkte für Alkohol- und Drogenkonsum bei dem 35-jährigen Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,3 Promille, weshalb mit dem Unfallverursacher ins Krankenhaus zur Blutentnahme verlegt wurde. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Seinen Führerschein musste der Mann vorerst abgeben. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er aus der Leitplanke befreit und abgeschleppt werden musste. Durch den Unfall war die Schutzplanke an der Unfallörtlichkeit stark beschädigt worden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Janina Riedinger, Pressestelle

