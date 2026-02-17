Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Neuenbürg - Einbruch während die Hausbewohner schlafen

Neuenbürg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in Dennach eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 23:30 Uhr und 02:30 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Nebengebäude und dem Einfamilienhaus. In dem Nebengebäude und im Erdgeschoss des Hauses durchwühlte sie mehrere Schubladen und Gegenstände. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen höheren dreistelligen Betrag. Die Anwohner befanden sich zur Tatzeit schlafend im Obergeschoss des Hauses.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Janina Riedinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell