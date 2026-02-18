PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Familie wird Opfer von Trickbetrügern: Polizei gibt Verhaltenstipps

Bad Wildbad (ots)

Eine Bürgerin ist offenbar Opfer mutmaßlicher Betrüger geworden, die sich als Mitarbeiter einer Schädlingsbekämpfungsfirma ausgegeben haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Geschädigte aufgrund eines Rattenbefalls im Keller über das Internet Kontakt zu einer angeblichen Fachfirma aufgenommen. Daraufhin vereinbarte sie einen Termin. Am Dienstagabend erschienen zwei vermeintlichen Mitarbeiter, um ihre Arbeit im Keller zu verrichten. Die Männer verteilten ein bislang unbekanntes Pulver gegen die Ratten. Im Anschluss stellten sie eine hohe Rechnung im mittleren vierstelligen Bereich. Über die Hälfte musste die Geschädigte sofort bezahlen. Da die Männer das Anwesen sehr zügig verließen und die Geschädigte Unstimmigkeiten bei der Rechnung feststellte, kamen der Frau Zweifel und sie verständigte die Polizei.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs dauern an.

Tipps Ihrer Polizei, wie Sie sich vor Betrügern schützen können:

   -	Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung -	
Firmen genau prüfen: Recherchieren Sie Dienstleistungs- und 
Handwerksfirmen sorgfältig. Achten Sie auf vollständige 
Impressumsangaben und Bewertungen -	Keine Bar- oder Sofortzahlungen -
Vergleichsangebote einholen -	Im Zweifelsfall Polizei direkt 
einschalten

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

