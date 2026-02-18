Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Betrunkener als die Polizei erlaubt

Nagold (ots)

Ein stark alkoholisierter BMW-Fahrer ist am Dienstagnachmittag von der Polizei kontrolliert worden.

Gegen 15:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen auffällig fahrenden Pkw zwischen Ebhausen und Altensteig. Der Fahrzeug-Lenker fuhr mehrfach über die Mittellinie und den Grünstreifen. Eine Streife des Polizeireviers Nagold konnte den Fahrer, im Fahrzeug sitzend, in Altensteig antreffen und kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,7 Promille, weshalb der 36-jährige Autofahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Sein Führerschein wurde vorerst einbehalten.

Janina Riedinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell