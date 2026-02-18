PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Betrunkener als die Polizei erlaubt

Nagold (ots)

Ein stark alkoholisierter BMW-Fahrer ist am Dienstagnachmittag von der Polizei kontrolliert worden.

Gegen 15:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen auffällig fahrenden Pkw zwischen Ebhausen und Altensteig. Der Fahrzeug-Lenker fuhr mehrfach über die Mittellinie und den Grünstreifen. Eine Streife des Polizeireviers Nagold konnte den Fahrer, im Fahrzeug sitzend, in Altensteig antreffen und kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,7 Promille, weshalb der 36-jährige Autofahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Sein Führerschein wurde vorerst einbehalten.

Janina Riedinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren