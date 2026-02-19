Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Werkzeugdiebstahl aus Firmenfahrzeug

Ispringen (ots)

Unbekannte Täter haben Werkzeug aus einem abgestellten Firmenfahrzeug entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich die Tat zwischen Freitagabend und Mittwochmorgen im Altenweg in Ispringen. Unbekannte Täter verschafften sich mittels Tatwerkzeug Zutritt zu einem Firmenfahrzeug. Hierbei entwendete die Täterschaft mehrere Werkzeuge. Der Sachschaden befindet sich im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die in diesen Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim Nord unter der Telefonnummer 07231 186 3211 zu melden.

Laura Müller, Pressestelle

