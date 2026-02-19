PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Die Jugendverkehrsschule Mühlacker startet in die Saison 2026

Mühlacker (ots)

Ab Donnerstag, den 26.02.2026, ist die Jugendverkehrsschule Mühlacker wieder geöffnet. Kinder im Alter von 7-13 Jahren können im Schonraum das richtige Verhalten als Fahrradfahrer und Fußgänger erlernen.

Fahrräder können bei uns kostenlos zum Üben ausgeliehen werden. Es darf aber auch gerne das eigene Fahrrad mitgebracht werden. Das Tragen eines Fahrradhelms ist Pflicht. Fahrradhelme müssen von Zuhause mitgebracht werden.

Kinder unter 7 Jahren sind in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ebenfalls willkommen und können sich als Fußgänger in der Jugendverkehrsschule bewegen. Die Teilnahme am Fahrbetrieb ist leider nicht möglich.

Die Jugendverkehrsschule Mühlacker ist immer donnerstags von 14-16 Uhr geöffnet. In den Schulferien und bei schlechtem Wetter ist die Jugendverkehrsschule geschlossen.

Für Rückfragen steht das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Pforzheim gerne unter der Nummer 07231/186-1201 oder via Mail unter pforzheim.pp.praevention@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

