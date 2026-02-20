Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mutmaßlicher Täter nach mehreren Pkw-Aufbrüchen in Untersuchungshaft

Nagold (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag einen 18-jährigen Mann in Nagold festgenommen, welcher in der Nacht sechs Fahrzeuge in einer Tiefgarage aufgebrochen und Gegenstände entwendet haben soll.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, soll der Tatverdächtige am 18.02.2026 gegen 02:00 Uhr in die Tiefgarage eines Hotels in der Inselstraße eingedrungen sein und sechs Pkw aufgebrochen haben. Die Fahrzeuge soll er oberflächlich durchsucht und Bargeld im niederen dreistelligen Bereich, Kreditkarten sowie ein Klappmesser entwendet haben. Ob darüber hinaus noch weiteres Diebesgut erlangt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde noch am selben Tag ein Durchsuchungsbeschluss und ein Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr beim zuständigen Amtsgericht erwirkt. Die Durchsuchungsmaßnahme wurde ebenfalls noch am Mittwoch vollzogen. Dabei wurde der 18-Jährige festgenommen und umfangreiches Beweismittel sichergestellt. Am Donnerstagnachmittmittag wurde der deutsche Staatsangehörige dem zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Tübingen vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Ermittlungen des Polizeireviers Nagold dauern an.

Lukas Bleier, Staatsanwaltschaft Tübingen Janina Riedinger, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

