POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Brand auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens

Durch den Brand von Elektroschrott kam es am Samstabend in Mühlacker-Enzberg zu einer starke Rauchentwicklung.

Auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes geriet gegen 18 Uhr ein Container mit Elektroschrott in Brand. Brandursächlich war vermutlich ein selbstentzündeter Akku. Da sich der Container im Freien befand, konnte ein Gebäudeschaden verhindert werden. Es kam jedoch zu einer starken Rauchentwicklung, sodass durch die ILS Pforzheim/Enzkreis vorsorglich eine Warnung der Bevölkerung veranlasst wurde. Des Weiteren musste die B10 bis 19:50 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Feuerwehr hatte den Brand um 19:30 Uhr gelöscht, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Vor Ort waren starke Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Der Rettungsdienst und die Polizei waren ebenfalls am Brandort eingesetzt. Personenschaden entstand keiner, der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

