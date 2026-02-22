Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 1. Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.02.2026, 16.14 Uhr, Verkehrsunfall mit vier Verletzten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Wie bereits unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6221504 berichtet, kam es am Sonntagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall in der Pforzheimer Habermehlstraße.

In diesem Zusammenhang ist die Polizei auf Angaben von Zeugen angewiesen. Verkehrsteilnehmer die Angaben zur Fahrweise der beteiligten Pkw kurz vor dem Unfall machen können, insbesondere die Fahrerin oder der Fahrer eines dunklen Kleinwagens, der zum Unfallzeitpunkt auf gleicher Höhe und in gleiche Richtung wie der Audi fuhr, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 186-3331 zu melden.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell