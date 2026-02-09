Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrskommissariat Solingen sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nachdem es in der Solinger Innenstadt am 07.02.2026, gegen 18:25 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Jugendlichen kam, sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen. Ein bislang Unbekannter hatte die Eissporthalle zu Fuß verlassen. In der Folge lief er über die Kreuzung Brühler Straße zur Birker Straße. Dort erfasste ihn der Audi A 4 eines 57-Jährigen. Ob der Fußgänger dabei Verletzungen davontrug ist bislang nicht bekannt. Der Flüchtige ist circa 140 cm groß, circa 14 - 16 Jahre alt. Er hatte leicht gelockte, dunkle Haare und trug eine Kappe und eine blaue Sportjacke. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell