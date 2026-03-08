Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Von Unfallstelle geflüchtet

Michelstadt (ots)

Michelstadt. Am Sonntag (08.03.) kam es gegen 11:55 Uhr in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 29 zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursachende, unbekannte PKW, entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der PKW der Geschädigten, ein silberfarbener VW Golf, abgestellt auf einem Parkstreifen, gegenüber dem dort ansässigen Kreditinstitut wies einen Schaden von 1000EUR auf, was durch den Besitzer nach kurzer Abwesenheit festgestellt wurde. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 gebeten. Berichterstatter: PK Hohenstein

