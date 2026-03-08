PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Von Unfallstelle geflüchtet

Michelstadt (ots)

Michelstadt. Am Sonntag (08.03.) kam es gegen 11:55 Uhr in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 29 zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursachende, unbekannte PKW, entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der PKW der Geschädigten, ein silberfarbener VW Golf, abgestellt auf einem Parkstreifen, gegenüber dem dort ansässigen Kreditinstitut wies einen Schaden von 1000EUR auf, was durch den Besitzer nach kurzer Abwesenheit festgestellt wurde. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 gebeten. Berichterstatter: PK Hohenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Hähnel, PHK
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 00:48

    POL-DA: Wald-Michelbach: Scheunenbrand/ zwei Wohngebäude beschädigt

    Wald-Michelbach (ots) - Am Samstagabend (07.03.) kam es gegen 19:20 Uhr in der Kerngemeinde Wald-Michelbach zu einem Brand einer Scheune. Der Brand wurde durch mehrere Anwohner gemeldet und auch vom Eigentümer zeitnah festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in der Scheune Strohballen gelagert. Aufgrund der leicht entzündlichen Materialien breitete sich der ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 05:12

    POL-DA: Brand mehrerer Leih-Fahrräder in Darmstadt

    Darmstadt (ots) - Am frühen Samstagmorgen (07.03.) gegen 04:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von Passanten alarmiert, weil mehrere Fahrräder brennen würden. Die Fahrräder standen an einem Fahrradständer in der Hochschulstraße in Darmstadt. Nach den Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass es sich bei den Fahrrädern um Leihräder handelt. Insgesamt wurden bei dem Brand insgesamt 9 Räder beschädigt. Zur ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 16:31

    POL-DA: Viernheim: Werkzeuge aus Transporter gestohlen/Kripo sucht Zeugen

    Viernheim (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochmorgen (04.03.) und Freitagmittag (06.03.) geriet ein weißer Transporter der Marke VW ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte Werkzeuge abgesehen hatten. Die Unbekannten drangen gewaltsam über eine Fahrzeugscheibe in den in der Gro-Harlem-Brundtland-Straße geparkten "Crafter" ein und entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren