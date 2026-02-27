PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz
Folgemeldung: Polizeieinsatz an Lübecker Autohaus

Lübeck (ots)

Am Freitagmittag (27.02.2026) kam es in der Hochstraße in Lübeck zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer möglichen Gefährdungslage. Hintergrund ist eine am Morgen in einem Autohaus eingegangene Bedrohung.

Vor diesem Hintergrund wurde das Gebäude evakuiert und von Polizeikräften durchsucht. Neben den Einsatzkräften waren Sprengstoffspürhunde und Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein im Einsatz, die das Gebäude auf mögliche Sprengstoffe absuchten. Die Absuche brachte keine Erkenntnisse über eine vorliegende Gefährdungslage.

Die polizeilichen Maßnahmen in der Hochstraße sind abgeschlossen. Bei dem Einsatz ist es zu keinen Verletzten gekommen.

Die Klärung, von dem die Bedrohung ausgegangen ist und welches Motiv vorliegt, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

