Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Fehmarn

Strohballenbrand - Ursache unklar

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (26.02.2026) kam es zu einem Strohballenbrand auf Fehmarn. Ungefähr 150 Strohballen verbrannten vollständig. Die umliegenden Feuerwehren von Fehmarn waren vor Ort und löschten den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei und der Feuerwehr der Brand mehrerer Strohballen auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche bei Bisdorf auf Fehmarn gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die etwa 150 Rundballen bereits im Vollbrand.

Abgesehen von den Strohballen ist es zu keinen weiteren Schäden gekommen. Der Wert der Ballen wird auf ungefähr 4500EUR geschätzt. Die Ursache des Brandes ist bisher unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04361 105530 oder unter oldenburg.kpst@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell