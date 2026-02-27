Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Folgemeldung: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Lübeck (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.02.-20.02.2026) stach ein bislang unbekannter Tatverdächtiger bei mehreren Fahrzeugen in der Drögestraße in Lübeck in die Reifen. Die Polizei ermittelt nun auch wegen weiterer Fahrzeuge, die in den angrenzenden Straßen abgestellt und ebenfalls beschädigt wurden.

In der vergangenen Woche stachen ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige auf die Reifen von sechs in der Drögestraße abgestellten Fahrzeugen ein. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.

Mittlerweile haben sich weitere Geschädigte bei der Polizei gemeldet, deren Fahrzeuge auf einem umzäunten Privatparkplatz in der Brolingstraße abgestellt waren. Teilweise habe unbekannte Tatverdächtige dort Außenspiegel oder Scheibenwischer abgeknickt und in einem Fall eine Windschutzscheibe demoliert. Dazu kommen zwei weitere Fälle von beschädigten Fahrzeugen in der Schwartauer Allee. Der Gesamtschaden dürfte auch hier bei mehreren tausend Euro liegen.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den hier bekannt gewordenen Taten aus. Personen, die auffällige Beobachtungen in den Tagen um den 19.02.2026 herum in der Gegend Drögestraße und Brolingstraße gemacht haben, werden gebeten sich unter der 0451/1310 zu melden.

