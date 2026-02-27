PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz
Polizeieinsatz an Lübecker Autohaus

Lübeck (ots)

Aktuell (27.02.2026) kommt es in der Hochstraße in Lübeck zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer möglichen Gefährdungslage. Hintergrund ist ein am Morgen in einem Autohaus eingegangene Bedrohung.

Vor diesem Hintergrund wurde das Gebäude evakuiert und wird von Polizeikräften durchsucht. Neben den Einsatzkräften sind Sprengstoffspürhunde und Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein im Einsatz, die derzeit das Gebäude auf mögliche Sprengstoffe durchsuchen.

Aktuell ist keine Gefahrensituation festzustellen. Es ist niemand verletzt und der Bereich um das betroffene Autohaus ist abgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

