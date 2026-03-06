Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Werkzeuge aus Transporter gestohlen/Kripo sucht Zeugen

Viernheim (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochmorgen (04.03.) und Freitagmittag (06.03.) geriet ein weißer Transporter der Marke VW ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte Werkzeuge abgesehen hatten. Die Unbekannten drangen gewaltsam über eine Fahrzeugscheibe in den in der Gro-Harlem-Brundtland-Straße geparkten "Crafter" ein und entwendeten anschließend die Gegenstände.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

