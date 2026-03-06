Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Riedrode: Schmuck und Geld aus Wohnhaus gestohlen

Bürstadt (ots)

Einbrecher haben am Donnerstag (05.03.), in der Zeit zwischen 17.30 und 20.15 Uhr, unter anderem Geld und Schmuck aus einem Haus in der Spessartstraße in Riedrode gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter die Terrassentür auf und drangen so in die Wohnräume ein. Sie flüchteten anschließend mit ihrer Beute vom Tatort.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim bittet unter der Telefonnummer 06252/7060 um Hinweise von Zeugen, die im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben.

