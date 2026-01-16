Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Gegenstand von Brücke auf Straße geworfen + Unbekannter greift zwei Frauen an - Polizei bittet um Mithilfe

Marburg-Cappel: Gegenstand von Brücke auf Beltershäuser Straße geworfen

Ein Autofahrer war am Donnerstagabend (15. Januar) gegen 20.30 Uhr mit seinem silbernen VW Polo auf der Beltershäuser Straße aus Richtung Cappeler Straße kommend in Richtung Sonnenblickallee unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Im Lichtenholz", wo eine Fußgängerbrücke über die Beltershäuser Straße führt, nahm der Fahrer kurz bevor er unter der Brücke durchfuhr, einen massiven Einschlag auf seinem Fahrzeugdach wahr. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass eine bislang unbekannte Person auf der Brücke stand und einen Gegenstand auf den Polo warf. Der Schaden an dem Pkw liegt schätzungsweise bei 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie sucht nach Zeugen und fragt: Wem sind am Donnerstagabend verdächtige Personen auf der Fußgängerbrücke aufgefallen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Marburg: Unbekannter greift zwei Frauen an - Polizei sucht nach Zeugen

Kurz nach dem Verlassen eines Hauses in der Biegenstraße schlug ein Mann zwei Frauen im Alter von 24 und 27 Jahren mit einem langen Gegenstand jeweils auf den Oberarm. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag (15. Januar) gegen 0.30 Uhr auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 31. Die beiden Opfer wurden leicht verletzt. Der Mann wird als circa 170 cm groß, zwischen 50 und 55 Jahren alt beschrieben, mit einem eingefallenen Gesicht. Er trug eine dunkle Winterjacke und führte eine große Einkaufstasche mit. Laut den Angaben der Frauen könnte er aufgrund seiner Erscheinung dem Obdachlosenmilieu zugehörig sein. Die Ermittler der Marburger Polizei suchen nach Personen, die den Angriff beobachteten und Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegengenommen.

