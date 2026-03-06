PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Hoher Schaden nach Vandalismus an Schule/Polizei ermittelt

Rüsselsheim (ots)

An einer Schule "Im Reis" kam es in der Zeit zwischen Mittwochabend (04.03.) und Donnerstagmorgen (05.03.) zu einem Fall von Vandalismus.

Auf dem Dach des Gebäudes rissen Unbekannte die Befestigung des Blitzableiters aus der Verankerung und warfen ihn in die Tiefe. Hierdurch wurden anschließend auch Fensterscheiben des Gebäudes beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizeistation Rüsselsheim ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 06142/6960 um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

