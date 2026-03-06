Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Handtasche aus Auto gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Bischofsheim (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.03.) verschafften sich Unbekannte über eine eingeschlagene Scheibe Zugang in den Innenraum eines Dacia, der in der Hans-Dörr-Allee, im Bereich der dortigen Hundewiese abgestellt war. Aus dem Auto entwendeten sie anschließend eine Handtasche samt Inhalt, wie persönlichen Dokumenten.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell