Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Krimineller gibt sich als Wasserwerker aus

Polizei warnt vor Masche

Darmstadt (ots)

Kriminelle haben am Donnerstagmorgen (5.3.) mit der Masche des falschen Wasserwerkers Beute gemacht. Gegen 11 Uhr klingelte ein bislang noch unbekannter Täter bei einer lebensälteren Frau in der Grillparzerstraße und gab sich als Wasserwerker aus. Angeblich müsse er nach dem Wasserzähler in der Wohnung der Seniorin schauen. Die Dame ließ den Unbekannten schließlich hinein. Dort lenkte er die Frau ab und gab Komplizen die Möglichkeit, unbemerkt die Wohnung zu durchsuchen und Schmuck sowie Elektronik zu entwenden. Mit dem Diebesgut suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite. Der Täter war circa 1,85 Meter groß, von normaler Statur und trug blaue Kleidung.

Wem ist der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen?

Das K21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell