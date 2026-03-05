Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Autos zerkratzt - Rund 5000 Euro Schaden/Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Ein in der Martinstraße abgestellter grauer Audi wurde in der Zeit zwischen Montagabend (02.03.), gegen 21.15 Uhr und Mittwochnachmittag (04.03.), 16.00 Uhr, von Unbekannten hauptsächlich auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. An anderen Stellen ritzten die Täter mit einem noch unbekannten Gegenstand die Wörter "SOS" und "LOL" in den Lack. Zudem wurde an der Ecke Martinsstraße/Burgstraße auch ein blauer BMW beschädigt. Hier hinterließen die Unbekannten einen Schriftzug mit Fußballbezug im Lack. Insgesamt werden die Schäden auf rund 5000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Bensheim (Kommissariat 41) ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06251/8468-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell