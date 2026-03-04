Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 83-Jähriger wieder da

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Rüsselsheim (ots)

Die Fahndung nach dem 83-jährigen Mann aus Rüsselsheim, der seit der Nacht zum Mittwoch (4.3.) vermisst wurde, kann zurückgenommen werden. Der Gesuchte konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Foto und die personenbezogenen Daten des Seniors zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell