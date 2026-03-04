POL-DA: Rüsselsheim: 83-Jähriger wieder da
Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Rüsselsheim (ots)
Die Fahndung nach dem 83-jährigen Mann aus Rüsselsheim, der seit der Nacht zum Mittwoch (4.3.) vermisst wurde, kann zurückgenommen werden. Der Gesuchte konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.
Hinweis an die Medien:
Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Foto und die personenbezogenen Daten des Seniors zu löschen.
