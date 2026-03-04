PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 83-Jähriger wieder da
Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Rüsselsheim (ots)

Die Fahndung nach dem 83-jährigen Mann aus Rüsselsheim, der seit der Nacht zum Mittwoch (4.3.) vermisst wurde, kann zurückgenommen werden. Der Gesuchte konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Foto und die personenbezogenen Daten des Seniors zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

