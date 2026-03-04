PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Hainstadt: Hand ragt aus dem Wasser/"Grausiger" Fund entpuppt sich als Puppe

POL-DA: Breuberg-Hainstadt: Hand ragt aus dem Wasser/"Grausiger" Fund entpuppt sich als Puppe
Breuberg (ots)

Eine Spaziergängerin machte am Dienstagnachmittag (03.03.) eine zunächst vermutete "grausige" Entdeckung. Die 51-Jährige entdeckte im Uferbereich der Mümling, im Fluss treibend, die Umrisse eines menschlichen Körpers. Zudem war in der Mümling eine Hand zu erkennen, die aus dem Wasser ragte.

Polizei und Feuerwehr begaben sich anschließend an den Fundort und konnten anschließend glücklicherweise rasch Entwarnung geben. Der Fund stellte sich als Spielzeugpuppe heraus. Die Puppe wurde von Einsatzkräften aus dem Wasser gefischt und wird nun über den Bauhof der Stadt Breuberg entsorgt. Woher die Spielzeugpuppe stammt und wem sie gehörte, ist aktuell nicht bekannt.

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

