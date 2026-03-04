Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Geschäfte im Visier Krimineller

Wer hat etwas gesehen?

Erzhausen (ots)

Bislang noch unbekannte Einbrecher hatten es in der Zeit zwischen Montag (2.3.), gegen 9.40 Uhr und Dienstag (3.3.), gegen 9.00 Uhr, auf zwei Geschäfte in der Bahnstraße abgesehen. Bei einem Friseurladen öffneten sie gewaltsam die Eingangstür und durchsuchten die Innenräume. Mit Münzgeld als Beute flüchteten die Kriminellen unerkannt. Bei einem weiteren Geschäft scheiterten die Täter bei dem Versuch, die Ladentür aufzubrechen.

Das Darmstädter Kriminalkommissariat K21/22 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit den Kolleginnen und Kollegen der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell