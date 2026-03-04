PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Randalierer per Haftbefehl gesucht/38-Jähriger muss für über zwei Jahre in Haft

Rüsselsheim (ots)

Weil er in einer Unterkunft im Flörsheimer Weg randaliert haben soll, kontrollierten Polizisten am Dienstagabend (03.03.), gegen 23.00 Uhr, einen 38 Jahre alten Mann. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er wegen Körperverletzungsdelikten per Haftbefehl gesucht wurde. Zur Verbüßung der Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten wurde er festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

