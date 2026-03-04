PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Bürocontainer im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Biblis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter nahm am Dienstagabend (03.03.), gegen 20.45 Uhr, einen Bürocontainer auf einem Firmengelände "Beim Kreuz" ins Visier. Der Kriminelle verschaffte sich nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Container. Im Innern versuchte er dann vergeblich einen Stahlschrank zu öffnen, flüchtete aber schlussendlich ohne Beute vom Tatort. Er hinterließ nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 07:32

    POL-DA: Darmstadt: Illegale Müllentsorgung an der A 5 - Polizei bittet um Hinweise

    Darmstadt (ots) - Nach der illegalen Ablagerung von drei sogenannten "Big-Packs" gefüllt mit Eternitplatten in Wellenform ermittelt nun die Polizei wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen. Hierbei handelt es sich um eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch (StGB). Der umweltgefährdende Müll wurde von Unbekannten in der Betriebsumfahrt "Dornheimer Weg" der A 5 in ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 23:16

    POL-DADI: Babenhausen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Babenhausen (ots) - Am Montag, 02.03., gegen 11 Uhr, kam es "Am Obereichen" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Peugeot und einem gelben Transporter. Der Fahrer des Transporters kollidierte dabei mit dem vorfahrtberechtigten Pkw. An dem Pkw entstand ein Schaden von mehr als 5000 Euro. Nach der Kollision entfernte sich der Transporter von der Unfallstelle. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren