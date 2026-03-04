Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Bürocontainer im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Biblis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter nahm am Dienstagabend (03.03.), gegen 20.45 Uhr, einen Bürocontainer auf einem Firmengelände "Beim Kreuz" ins Visier. Der Kriminelle verschaffte sich nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Container. Im Innern versuchte er dann vergeblich einen Stahlschrank zu öffnen, flüchtete aber schlussendlich ohne Beute vom Tatort. Er hinterließ nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell