POL-DADI: Babenhausen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Babenhausen (ots)

Am Montag, 02.03., gegen 11 Uhr, kam es "Am Obereichen" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Peugeot und einem gelben Transporter. Der Fahrer des Transporters kollidierte dabei mit dem vorfahrtberechtigten Pkw. An dem Pkw entstand ein Schaden von mehr als 5000 Euro. Nach der Kollision entfernte sich der Transporter von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

Berichterstatterin: KKin Volland-Proietto

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Gunkel, PHKin
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

