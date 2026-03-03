Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Babenhausen (ots)

Am Montag, 02.03., gegen 11 Uhr, kam es "Am Obereichen" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Peugeot und einem gelben Transporter. Der Fahrer des Transporters kollidierte dabei mit dem vorfahrtberechtigten Pkw. An dem Pkw entstand ein Schaden von mehr als 5000 Euro. Nach der Kollision entfernte sich der Transporter von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

Berichterstatterin: KKin Volland-Proietto

