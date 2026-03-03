Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Lebensmittelautomat aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwei bislang unbekannte Kriminelle hatten es am frühen Dienstagmorgen (3.3.) auf einen Lebensmittelautomaten eines Landwirts in der Oberen Mühlstraße abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter im Zeitraum zwischen 01.10 Uhr und 01.30 Uhr den Automaten zunächst aus der Verankerung. Anschließend brachen sie ihn auf einem nahegelegenen Feld auf und entwendeten Kleingeld. Der Wert der Beute ist gering, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Euro.

Die unbekannten Täter sollen 15 bis 20 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Einer der Kriminellen war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit roten Streifen und einem schwarzen Kapuzenpullover. Sein Begleiter trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke und einen grauen Pullover.

Die Darmstädter Kripo (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell