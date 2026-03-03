Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Fleischwaren nicht richtig gekühlt/Lastwagenladung muss entsorgt werden

Michelstadt (ots)

Einen Kühltransporter aus Osteuropa kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagvormittag (03.03.) im Stadtgebiet. Der 40 Jahre alte Fahrer transportierte Fleisch in Form von Tiefkühlware, die bei -18 Grad befördert werden musste. Die Kühlung des Lasters stand aber lediglich auf +3 Grad. Nach Hinzuziehung der Lebensmittelkontrolle des Odenwälder Veterinäramts wurde die Ware versiegelt und muss nun aufgrund der mangelhaften Kühlung vernichtet werden.

Weiterhin ergaben sich bei der weiteren Überprüfung des Transports Hinweise darauf, dass das Unternehmen Kabotageverstöße begangen hat und der 41-Jährige zudem gegen Sozialvorschriften verstieß, weil er die gesetzlich geregelte Tageslenkzeit nicht einhielt sowie weitere erforderlich Dokumente nicht vorlegen konnte. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und ordnete die Umladung auf ein geeignetes Fahrzeug an, mit dem die gewerbliche Güterbeförderung im Binnenverkehr (Kabotage) durchgeführt werden darf. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

