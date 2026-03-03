POL-DA: Darmstadt: Unbekannte brechen in Kita ein
Wer kann Hinweise geben?
Darmstadt (ots)
Nachdem bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Landgraf-Philipps-Anlage eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Unbekannten zwischen Freitag (27.2.), 18 Uhr, und Montag (2.3.), 7 Uhr, gewaltsam über ein Fenster in die Kita ein. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und flüchteten mit Elektronik und Küchengeräten als Beute. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.
Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.
