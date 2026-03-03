Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Fahrradcodierung der Polizei/Anmeldung erforderlich

Oberzent (ots)

Am Sonntag, den 22. März 2026, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr, bietet die Polizei im Rahmen der Fahrradbörse eine Fahrradcodierung an der Grundschule in der Stried in Beerfelden an.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann am 18. März, in der Zeit von 8.00 bis 13.00, bei der Schutzfrau vor Ort der Polizei Erbach, Polizeihauptkommissarin Carina Oberle, unter der Rufnummer 06062/953-659 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

