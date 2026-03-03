PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: 76-Jährige mittels "Kettentrick" bestohlen/Polizei warnt vor Krimineller Masche

Gernsheim (ots)

Eine 76-jährige Frau wurde am Montagabend (02.03.) Opfer eines Trickdiebstahls. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.35 Uhr in der Sudetenstraße. Die 76-Jährige war dort zu Fuß unterwegs und wurde von einem Mann und einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Unter dem Vorwand ihr Schmuck schenken zu wollen, entwendeten die Kriminellen der Seniorin eine Halskette aus Gold. Die Unbekannten flüchteten mit einem dunklen Auto vom Tatort in Richtung Groß-Rohrheim.

Der Unbekannte wird als 25 bis 30 Jahre alt, dicklich und mit kurzen, braunen Haaren beschrieben. Seine Begleiterin war etwa gleich alt, schlank, hatte hochgesteckte dunkle, lange Haare und trug ein rotes T-Shirt. Beide hatten laut der Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei:

Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

