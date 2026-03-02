Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Einhausen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Einhausen (ots)

Am Donnerstag (26.02.) wurde zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr "In der Wolfshecke" in Einhausen ein blauer BMW X1 an der Fahrertür/linken Hintertür beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in Nähe des Sportplatzes am Straßenrand abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 1500,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Berichterstatterin: PK'in Mandel, PSt. Heppenheim

