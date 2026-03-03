POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Wohnungseinbrecher gehen leer aus
Ginsheim-Gustavsburg (ots)
In der Hermann-Löns-Allee brach am Montag (02.03.), in der Zeit zwischen 17.45 und 20.30 Uhr, ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus ein. Über den Balkon verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einer Hochparterre-Wohnung, flüchteten aber anschließend aus unbekannten Gründen, ohne etwas zu entwenden.
In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim über die Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden können.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell