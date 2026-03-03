Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Wohnungseinbrecher gehen leer aus

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Hermann-Löns-Allee brach am Montag (02.03.), in der Zeit zwischen 17.45 und 20.30 Uhr, ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus ein. Über den Balkon verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einer Hochparterre-Wohnung, flüchteten aber anschließend aus unbekannten Gründen, ohne etwas zu entwenden.

In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim über die Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell