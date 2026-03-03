PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Unbekannter entreißt 60-Jähriger die Tasche

Groß-Gerau (ots)

Auf die Umhängetasche einer 60 Jahre alten Frau hatte es ein noch unbekannter Krimineller Montagabend (02.03.) in der Frankfurter Straße abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter gegen 19.35 Uhr im Bereich einer Unterführung der Frau von hinten, entriss ihr die Tasche samt Inhalt und flüchtete anschließend zu Fuß mit seiner Beute. Die 60-Jährige zog sich bei dem Angriff glücklicherweise keine Blessuren zu. Der Täter wurde von der Frau als 1,75 Meter groß beschrieben. Er war mit dunkler Jacke mit Kapuze und heller Hose bekleidet.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06152/175-0 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 41 in Groß-Gerau für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

