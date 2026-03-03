Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Unbekannter entreißt 60-Jähriger die Tasche

Groß-Gerau (ots)

Auf die Umhängetasche einer 60 Jahre alten Frau hatte es ein noch unbekannter Krimineller Montagabend (02.03.) in der Frankfurter Straße abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter gegen 19.35 Uhr im Bereich einer Unterführung der Frau von hinten, entriss ihr die Tasche samt Inhalt und flüchtete anschließend zu Fuß mit seiner Beute. Die 60-Jährige zog sich bei dem Angriff glücklicherweise keine Blessuren zu. Der Täter wurde von der Frau als 1,75 Meter groß beschrieben. Er war mit dunkler Jacke mit Kapuze und heller Hose bekleidet.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06152/175-0 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 41 in Groß-Gerau für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell