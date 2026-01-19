Feuerwehr Solingen

FW-SG: Brandmeldealarm in einer Schule

Solingen (ots)

Am 19.01.2026 wurde die Feuerwehr Solingen um 12:51 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Schule an der Schwertstraße alarmiert. Bei Eintreffen war das Gebäude bereits komplett geräumt, die Schülerinnen und Schüler befanden sich an den Sammelstellen und alle waren unverletzt. Im Chemieraum kam es im Rahmen eines Versuchsaufbaus mit mehreren Bunsenbrennern zu einer leichten Rauchentwicklung. Hierdurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Raum und angrenzende Bereiche wurden durch zwei Trupps erkundet. Der Chemieraum war bereits rauchfrei, wurde aber sicherheitshalber belüftet. Vorsorglich wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert und ein Löschangriff vorbereitet. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften der Wachen 1 und 3 vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell