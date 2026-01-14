Feuerwehr Solingen

FW-SG: Gebäudeteile drohen auf Straße zu stürzen

Solingen (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 14.01.2026 wurde die Feuerwehr Solingen zu einer Gefahrenstelle an der Friedrich-Ebert-Straße im Stadtteil Wald alarmiert. An einem im Abbruch befindlichen Gebäude wurden Arbeiten ohne ausreichende Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Bei der Erkundung vor Ort stellte sich heraus, dass insbesondere ein durch den Abbruch freistehender Schornstein eine akute Gefahr für den Gehweg sowie für die stark frequentierte Friedrich-Ebert-Straße darstellte. Zur unmittelbaren Gefahrenabwehr wurde der Schornstein durch Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrolliert abgetragen.

Für die Dauer der Arbeiten musste die Friedrich-Ebert-Straße kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Nach rund 20 Minuten konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell