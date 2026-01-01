PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Einsätze in der Silvesternacht 2025/26

Solingen (ots)

Die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Solingen ist seit den frühen Abendstunden zu zahlreichen Kleinbränden im Stadtgebiet alarmiert worden, die in Verbindung zu Feuerwerkskörpern stehen. Hierbei wurde die Freiwillige Feuerwehr ergänzend zu der Berufsfeuerwehr alarmiert.

Besondere Einsätze ereigneten sich auf der Hasselstraße, wo Mülltonnen auf der Straße mutmaßlich bewusst in Brand gesetzt worden sind, sowie auf der Schlachthofstraße bei einem Brand eines Werkstattbereichs und auf der Walder Str. im Rahmen eines brennenden Elektrofahrzeuges.

Die Feuerwehr Solingen informiert abschließend am Neujahresmorgen gegen 07:30 Uhr über den weiteren Verlauf der Nacht.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: feuerwehr@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
