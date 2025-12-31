Feuerwehr Solingen

FW-SG: Informationen zu Einsätzen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht 25/26

Solingen (ots)

Die Feuerwehr Solingen informiert über die Silvester Nacht 25/26:

Ein erster Zwischenbericht über die Silvester- Nacht wird zwischen 02:15 - 3:00 Uhr veröffentlicht.

Ein Resümee der Nacht erfolgt am Neujahrsmorgen gegen 07:30 Uhr ebenfalls über die ausgewählte Homepage.

https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/115884

Presse- und Medienvertreter werden gebeten von der telefonischen Kontaktaufnahme zur gemeinsamen integrierten Feuerwehrleitstelle Solingen/ Wuppertal abzusehen, um die Disponenten zu entlasten. Über besondere Einsatzlagen im Stadtgebiet Solingen wird gesondert Informiert.

Die Feuerwehr Solingen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern der Klingenstadt einen friedvollen Jahreswechsel und bittet um den sachgerechten Umgang mit Feuerwerk.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell