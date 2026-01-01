Feuerwehr Solingen

FW-SG: Pressemitteilung der Feuerwehr Solingen zur Silvesternacht 2025/2026

Solingen (ots)

Solingen, den 1. Januar 2026 um 07:30 Uhr - Die Feuerwehr Solingen zieht eine erste Bilanz der Einsätze während der vergangenen Silvesternacht:

Im Zeitraum von 19:00 Uhr am 31. Dezember 2025 bis 7:00 Uhr am Neujahrsmorgen kam es zu insgesamt 14 Brandeinsätzen oder Hilfsleistungen und zu 35 Einsätzen im Rettungsdienst, die durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes geleistet wurden.

Hierbei handelte es sich hauptsächlich um Kleinbrände, verursacht durch mutmaßlich unsachgemäßes Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Größere Einsatzschwerpunkte bildeten ein vermeintlicher Gebäudebrände auf der Schlachthofstraße, bei dem ein Lagerbereich in Brand geraten ist, sowie ein Brand eines Elektrofahrzeuges auf der Walder Str.

Die Kräfte des Rettungsdienstes versorgten drei chirurgische Verletzungen durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern und wurden zu mehreren Einsätzen alarmiert, die unmittelbar in Verbindung zu den Feierlichkeiten am Jahreswechsel standen. Die Berufsfeuerwehr wurde in dieser arbeitsreichen Nacht durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Im Einsatz befanden sich die Löscheinheiten: 1 (Ohligs), 5 (Böckerhof) und 6 (Gräfrath), sowie die Informations- und Kommunikationseinheit, um zusätzliche Sonderfahrzeuge zu besetzen. Diese Zusammenarbeit erwies sich erneut als ein unverzichtbarer Baustein zur Bewältigung der hohen Einsatzbelastung. Darüber hinaus wurde die Vorhaltung im Rettungsdienst durch zusätzliche Einsatzkräfte der beteiligten Hilfsorganisationen DRK, JUH und MHD verstärkt, um zusätzliche Rettungswagen und Krankenwagen in den Dienst zustellen. Auch die integrierte Feuerwehrleitstelle Solingen/ Wuppertal wurde zur Bewältigung des überdurchschnittlichen Anrufaufkommens personell verstärkt.

Die Feuerwehr Solingen möchte sich ausdrücklich bei der Solinger Stadtbevölkerung für ihre Umsicht und ihr verantwortungsbewusstes Verhalten bedanken. Dadurch konnte die Zahl der Vorfälle in einem vergleichsweise moderaten Rahmen gehalten werden.

Besondere Ereignisse: Mehrere Brandeinsätze fanden im Bereich der Hasselstr. statt. Hierbei wurden auch mutmaßlich absichtlich mehrere Müllcontainer auf der Straße angezündet. Auch gerieten mehrere Gegenstände auf einem Balkon an der Hasselstr. durch fehlgeleitete Feuerwerkskörper in Brand. Dank des schnellen Eingreifens der Polizei und Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Zur Brandursachenermittlung wird an die Kolleginnen und Kollegen der Polizei verwiesen.

Die Feuerwehr Solingen wünscht der Solinger Bevölkerung ein gesundes und sicheres neues Jahr 2026.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell