Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbruch in Wettbüro

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein Wettbüro in der Sandstraße geriet in der Nacht zum Montag (2.3.), gegen 2.00 Uhr, ins Visier Krimineller. Die Täter schlugen mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein und verschafften sich Zugang in die Räumlichkeiten. Von dem Versuch, einen Spielautomaten zu entwenden, ließen sie ab und flüchteten daraufhin unerkannt. Die Kriminalpolizei in Dieburg (K41) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell