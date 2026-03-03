Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: In Firma eingebrochen und Auto gestohlen (DA-CY 1972)

Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Sonntagabend (1.3.), 19 Uhr, und Montagmorgen (2.3.), 5.30 Uhr, eine Werkzeugfirma in der Röhrstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gewerbe. im Innern durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut und erbeuteten unter anderem Metall, Werkzeug und einen Autoschlüssel. Anschließend entwendeten sie mit dem Schlüssel einen Ford Transit mit dem amtlichen Kennzeichen DA-CY 1972 und flüchteten mit ihrer Beute und dem Auto in unbekannte Richtung. Insgesamt wird die Beute auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern oder zu dem Verbleib des gestohlenen Autos werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell