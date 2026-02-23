PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Ladung entwendet++Zeugen zu Unfall mit leicht verletzter Fußgängerin gesucht+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Ladung entwendet+ Oyten/A1. Auf dem Parkplatz Thünen in Fahrtrichtung Hamburg brachen bislang unbekannte Täter in den Laderaum eines Lkw-Anhängers mit Postsendungen ein. In der Zeit von Sonntag 00.15 Uhr bis 10.30 Uhr öffneten die Täter die verschlossene Heckklappe und entwendeten mindestens den Inhalt eines Paketes. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter 04232-94590 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zeugen zu Unfall mit leicht verletzter Fußgängerin gesucht+ Ritterhude. Am Samstag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Rosenhügel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 36-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Gegen 12.25 Uhr befuhr eine 32-jährige Audi-Fahrerin den Parkplatz, als es in einer Fahrgasse zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam, die gemeinsam mit ihrem Kind unterwegs war. Die Fußgängerin stürzte und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar, daher werden unabhängige Zeuginnen oder Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Geschehen machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 oder der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

