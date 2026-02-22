Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 22.02.2026

LK Osterholz/LK Verden (ots)

Diebstahl einer PKW-Abgasanlage. Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter die Abgasanlage einer geparkten Mercedes-E-Klasse ausgebaut und entwendet. Der Mercedes stand im Tatzeitraum an der Bremer Straße in Verden geparkt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Verden. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte der Polizei Verden am Samstagabend um 20:30 Uhr fest, dass der 47-jährige Fahrzeugführer eines PKW Suzuki Swift unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet.

Einbruch in Firma. Ottersberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Recyclingfirma im Industriegebiet Ottersberg Bahnhof und entwendeten dort Kupfermetalle im Wert von ca. 15000 Euro. Die Täter konnten mit ihrer Beute vom Tatort flüchten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der örtlichen Polizeistation Ottersberg unter der Telefonnummer 04205/315810 in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall mit Folgen. Achim. Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 11:50 Uhr auf der Achimer Landstraße zwischen den Ortschaften Achim und Werder ein folgenreicher Verkehrsunfall. Der 33-jährige Unfallverursacher war mit seinem Audi in Richtung Achim unterwegs, wo er die vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw übersah und auf den Skoda eines 28-Jährigen auffuhr. Dieser wurde wiederum auf den Kia einer 54-Jährigen geschoben. Der Fahrer des Skoda und die Kia-Fahrerin wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ungefähr 25 000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell