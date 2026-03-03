Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Berauscht, ohne Führerschein und nicht versichert

Darmstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (03.03.), gegen 10.00 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 672 einen Autofahrer zu kontrollieren. Der Wagenlenker missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und gab zunächst Gas. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den 41 Jahre alten Fahrer aber schließlich stoppen.

Wie sich bei der folgenden Überprüfung herausstellte, war sein Fahrzeug nicht versichert und eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 41-Jährige den Ordnungshütern ebenfalls nicht nachweisen. Ein Drogentest regierte positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin. Der Autofahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Er musste unter anderem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Mann wird sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

