PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Berauscht, ohne Führerschein und nicht versichert

Darmstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (03.03.), gegen 10.00 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 672 einen Autofahrer zu kontrollieren. Der Wagenlenker missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und gab zunächst Gas. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den 41 Jahre alten Fahrer aber schließlich stoppen.

Wie sich bei der folgenden Überprüfung herausstellte, war sein Fahrzeug nicht versichert und eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 41-Jährige den Ordnungshütern ebenfalls nicht nachweisen. Ein Drogentest regierte positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin. Der Autofahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Er musste unter anderem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Mann wird sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 11:34

    POL-DA: Darmstadt: Unbekannte brechen in Kita ein / Wer kann Hinweise geben?

    Darmstadt (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Landgraf-Philipps-Anlage eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Unbekannten zwischen Freitag (27.2.), 18 Uhr, und Montag (2.3.), 7 Uhr, gewaltsam über ein Fenster in die Kita ein. Im Innern durchwühlten sie mehrere ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:32

    POL-DA: Münster: Einbruch in Wettbüro / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Münster (ots) - Ein Wettbüro in der Sandstraße geriet in der Nacht zum Montag (2.3.), gegen 2.00 Uhr, ins Visier Krimineller. Die Täter schlugen mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein und verschafften sich Zugang in die Räumlichkeiten. Von dem Versuch, einen Spielautomaten zu entwenden, ließen sie ab und flüchteten daraufhin unerkannt. Die Kriminalpolizei in ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:29

    POL-DA: Ober-Ramstadt: In Firma eingebrochen und Auto gestohlen (DA-CY 1972) / Zeugen gesucht

    Ober-Ramstadt (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Sonntagabend (1.3.), 19 Uhr, und Montagmorgen (2.3.), 5.30 Uhr, eine Werkzeugfirma in der Röhrstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gewerbe. im Innern durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut und erbeuteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren