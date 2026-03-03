Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Naziparolen gerufen

Vorläufige Festnahme eines 55-Jährigen

Darmstadt (ots)

Streifen des 2. Polizeireviers sowie der Bundespolizei nahmen am Montagabend (2.3.) einen 55-jährigen Mann vorläufig fest, nachdem er mehrfach lautstark Naziparolen gerufen haben soll. Ein Zeuge alarmierte gegen 20 Uhr die Polizei und teilte mit, dass ein Mann in der Rheinstraße, im Bereich der Haltestelle "Berliner Allee" auf den Gleisen laufe und mehrfach "Sieg Heil" gerufen haben soll. Der alkoholisierte 55-Jährige kam für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Polizeiwache und muss sich jetzt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell