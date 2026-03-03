PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Naziparolen gerufen
Vorläufige Festnahme eines 55-Jährigen

Darmstadt (ots)

Streifen des 2. Polizeireviers sowie der Bundespolizei nahmen am Montagabend (2.3.) einen 55-jährigen Mann vorläufig fest, nachdem er mehrfach lautstark Naziparolen gerufen haben soll. Ein Zeuge alarmierte gegen 20 Uhr die Polizei und teilte mit, dass ein Mann in der Rheinstraße, im Bereich der Haltestelle "Berliner Allee" auf den Gleisen laufe und mehrfach "Sieg Heil" gerufen haben soll. Der alkoholisierte 55-Jährige kam für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Polizeiwache und muss sich jetzt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

