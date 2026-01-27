DPolG Bayern

DPolG Bayern: Terminhinweis Nürnberg #stehtzuuns - Mitarbeiter im öffentlichen Dienst fordern Verbesserungen beim Gehalt

München (ots)

Die Einkommensrunde 2025 für den öffentlichen Dienst läuft. Die Arbeitnehmervertreter fordern in den Tarifverhandlungen 7%, mindestens aber 300,- Euro, mehr Lohn. Der Deutsche Beamtenbund und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern substantielle Verbesserungen für die mehr als eine Million Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, findet am 2. Februar 2026 in Nürnberg ein Warnstreik statt.

Wann: 02. Februar 2026 ab 10:30 Uhr

Wo: Mahnwachen am Willy-Brandt-Platz und am Karl-Pschigode-Platz, ab 11 Uhr Aufzug zum Lorenzer Platz, dort ab 12 Uhr Abschlussundgebung

Wer: als Interview-Partner stehen der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Bayern, Jürgen Köhnlein, die Vorsitzende der DPolG-Tarifkommission, Carolin Klinger und der Vorsitzende des Bayerischen Beamtenbundes, Rainer Nachtigall, zur Verfügung

